Isparta Şarkikaraağaç AİHL'de 1 yılda 3 proje birden

Isparta Şarkikaraağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde (AİHL) bir eğitim öğretim yılı boyunca yapılan kültürel içerikli projeler çerçevesinde, Türkiye'deki farklı il ve bölgelerde yaşayan öğrenciler ile farklı ülkelerde yaşayan öğrenciler birbirlerinin kültürlerini tanıma fırsatı buldular. Okulda yapılan diğer projede ise öğrenciler dersi oyunlaştırarak öğrendiler.

Şarkikaraağaç AİHL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Handan Dikmen, öğrencileri ile bu yıl 3 e twinning Projesi birden gerçekleştirdi.

‘Kültürel Zaman Yolculuğu' adlı e twinning projesini, Gaziantep Nuriye Vasıf Onat Anadolu Lisesi'den Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Savaş İstemi ile kurucu ortak olarak yaptıkları belirtilen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Handan Dikmen, Türkiye'nin dört bir yanından 15 ortaklı projede çeşitli hareketlilikler gerçekleştirildi.

Trabzon ve Gaziantep'ten ortak okul lider ve öğrencilerinin, proje kapsamında Şarkikaraağaç'a ve okula geldiğini, 2 günlük gezilerde her yörenin kendi kültürünü tanıttığını kaydeden Dikmen, öğrencilerin bu şekilde yeni dostluklar kurduğunu ifade etti.

Soyut kültürel miras unsurları belirlendi

Projede, Dünya ve Türk Edebiyatı'ndan belirlenen romanlar üzerinden soyut kültürel miras unsurlarının belirlendiği kaydedilirken, bu unsurların öğrenciler tarafından Web2 araçları ile canlandırıldığı, kitap içerikleri ile ilgili videolar oluşturulduğu ve öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını ve okumanın daha keyifli bir etkinlik haline gelmesinin sağlandığına değinildi.

Liselilerin kültürel tanışma projesi

Uluslararası e twinning projelerinin ‘Avrupa'da genç, kültürel benzerlikler ve farklılıklar' olduğunu kaydeden Dikmen, Türkiye, Almanya, İspanya, İsveç, Sırbistan ülkelerinden 12 okulun ortak olduğu projede Gençlerin kültürel benzerlik ve farklılıkları üzerine yapıldığını belirtti.

Öğrencilerin, dünyanın diğer ülkelerindeki gençlerle kültürel alışveriş yapması sağlandığı proje kapsamında, düzenli olarak farklı kültürlerin benzerlikleri ve ayrılan yönlerinin ortaya çıkarıldığı iletildi. Farklılıkların bir zenginlik olduğu ve ırkçılık gibi ayrıştırıcı konuların zararları üzerinde durulduğu çalışmalarda, öğrencilerin projede kendi ülkelerinin kültürlerini tanıtan videolar ve posterler hazırlayarak, yeni kültürler tanıdığına dikkat çekildi.

‘Oyun Gezegeni' projesi ile oyunlaştırarak öğretim

Okulda yapılan ‘Oyun Gezegeni' adlı projede ise amacın oyunlaştırma yoluyla öğretimi sağlamak olduğu belirtildi. Her ay bir web2 aracı ile bir oyun hazırlanan projede, öğrencilerin hazırladıkları oyunlara ‘QR' kodu oluşturarak, okulun farklı yerlerine yapıştırdığı, bu barkodu okutan öğrencilerin eğitsel oyunlara ulaştığı bildirildi. Proje kapsamında ayrıca, derslerde de bu oyunların oynatılıp, dersin somutlaşması ve eğlenceli olarak işlenmesinin sağlandığı vurgulandı.