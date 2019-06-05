İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma etkinliği

Isparta Şehir Hastanesi başhekim ve yöneticileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi personel ve hastaları ziyaret ederek tek tek bayramlarını kutladı.

Başhekim ayrıca, çocuk hastalara bayram harçlığı verdi.


Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Uz.Dr. Ferudun Ruşen Keskin ve beraberindeki hastane yöneticileri Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram kutlaması gerçekleştirdi.


Kutlama kapsamında bayram tatilinde nöbetçi personel ve hastanede yatan hastaları ziyaret eden Başhekim Keskin ve ekibi, personelin bayramını kutlayıp kolaylıklar dilerken, hastalarla bayramlaşarak ‘Geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.


Bayramlaşma kapsamında ayrıca, Başhekim Keskin çocuk hastalara bayram harçlığı da verdi.


Hastanedeki bayram ziyaretinde bayram şekeri, çikolata ve baklava ikramlarında bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.