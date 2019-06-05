Isparta Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma etkinliği

Başhekim ayrıca, çocuk hastalara bayram harçlığı verdi.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Uz.Dr. Ferudun Ruşen Keskin ve beraberindeki hastane yöneticileri Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram kutlaması gerçekleştirdi.

Kutlama kapsamında bayram tatilinde nöbetçi personel ve hastanede yatan hastaları ziyaret eden Başhekim Keskin ve ekibi, personelin bayramını kutlayıp kolaylıklar dilerken, hastalarla bayramlaşarak ‘Geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.

Bayramlaşma kapsamında ayrıca, Başhekim Keskin çocuk hastalara bayram harçlığı da verdi.

Hastanedeki bayram ziyaretinde bayram şekeri, çikolata ve baklava ikramlarında bulunuldu.