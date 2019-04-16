Isparta Şehir Hastanesi'nde ‘Çölyakla yaşam birlikte daha kolay' etkinliği

Programda konuşan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Ferudun Ruşen Keskin, “Çölyak hastalığının şu anda kanıtlanmış tek tedavisi yaşam boyu tam glutensiz diyet uygulamasıdır. Çölyaklıların yaşam boyunca sağlıklarının korunması ve kendilerini güvende hissetmeleri için okul ve kamu kuruluşlarında gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yöneticiler, öğretmenler, kantin ve yemekhane işletmecilerinin yakın iş birliğinde olmasının sağlanması gerekmektedir” dedi.

Hastanedeki programa Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Ahmet Yıldırım, çölyak hastaları, hasta yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.

Keskin: “Tanı yöntemlerinin gelişmesi ve farkındalığın artması ile tanı alan hasta sayısı çoğalmıştır”

Programda açılış konuşmalarını yapan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Ferudun Ruşen Keskin konuşmasında, “Hastanemizin ev sahipliğinde, Göller Yöresi Çölyakla Yaşam Derneği tarafından düzenlenen ‘Çölyakla yaşam birlikte daha kolay' adlı etkinliğimize hoş geldiniz. Çölyak hastalığı ince bağırsağın, gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Bu hastalığın tanı yöntemlerinin gelişmesi ve farkındalığın artması ile tanı alan hasta sayısı çoğalmıştır. Çölyak hastalığının şu anda kanıtlanmış tek tedavisi yaşam boyu tam glutensiz diyet uygulamasıdır. Çölyaklıların yaşam boyunca sağlıklarının korunması ve kendilerini güvende hissetmeleri için okul ve kamu kuruluşlarında gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yöneticiler, öğretmenler, kantin ve yemekhane işletmecilerinin yakın iş birliğinde olmasının sağlanması gerekmektedir” dedi.

Göller Yöresi Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı ve Isparta Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Tuğba Gürsoy Koca ise, Çölyakla Yaşam Derneği'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'dan Prof.Dr.Cem Koçkar ve SDÜ Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı'ndan Prof.Dr.Mustafa Akçam da Çölyak hastalığının teşhisi ve yaşam süreçleri hakkında sunumlar yaparak, sorulan soruları cevaplandırdılar.

Son olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye'nin ilk Glutensiz Şefi Süleyman Engin de, çölyak hastalarında mutfak kültürü ve yemek pişirme metodlarını anlattı. Programda son olarak, çölyak hastası Berra Yücesan ve Çok Sesli Müzik Korosu Korosa tarafından müzik dinletisi de sunuldu.

Program katılımcılara plaket verilmesi ile son buldu.