Isparta şehir hastanesinde görevi başındaki doktora saldırı

Dr. Mustafa Uslu, poliklinik servisi sunduğu sırada, başka bir poliklinikte tetkikleri devam eden erkek hasta tarafından darp edilerek saldırıya uğradı. Doktora saldıran şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün Isparta Şehir Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ortopedi ve Travmatoloji Servisinde görevli Op. Dr. Yetkin Doğan, Ş.K. isimli hastadan röntgen çektirmesini istedi. Bunun üzerine doktorla tartışmaya başlayan Ş.K., güvenlik görevlilerince hastaneden dışarıya çıkarıldı. Olaydan kısa süre sonra tekrar hastaneye gelen Ş.K., bu kez tartıştığı Doç. Dr. Mustafa Uslu'yu darp etti. Doç. Dr. Uslu tedavisinin ardından darp raporu alarak, şahıstan şikayetçi oldu. Hastane çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen polis, Ş.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ş.K., sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edildi.

"Sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur”

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Doç. Dr. Mustafa Uslu'ya yapılan saldırının kabul edilemez olduğuna vurgu yaparak, "Isparta Şehir Hastanemiz Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu'nun, görevi başında darp edilmesi İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sebebi ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımıza her türlü şartlarda hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Şifa veren ellere vefa gösterilmesi konusunda toplum bilincini artırmak için hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın fedakârca sürdürdükleri çalışmaları her fırsatta dile getireceğimizi belirterek, bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağız. Sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan saldırıyı kınıyor, kendilerine ve hastane yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.