Isparta Şehir Hastanesi'nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi'nde kısa süre önce hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'nde uygulanan kupa ve hacamat tedavisinin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirten Dr.İzzet Demirbaş, “Sağlığını düşünen, gerçekten tek derdi sağlığı ve şifa bulmak olanlar, yetkili ve ehil kişilere, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ehil hekimlere gelsinler, kupa ve hacamat yatırsınlar. Biz, dışarıda bu işlemlerin yapılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz, hastane ortamında bu işlemlerin yapılması çok daha fazla fayda sağlayacaktır” dedi. Demirbaş, ehil olmayan kişiler ve steril olmayan ortamlarda yapılacak bu tedavinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Demirbaş: “Dünya Sağlık Örgütü'nün, kupa ve hacamatı uygun gördüğü hastalık listesi oldukça geniş”

Hastanede uzmanlar tarafından uygulanan kupa ve hacamat tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Sorumlusu Dr.İzzet Demirbaş, “Dünya Sağlık Örgütü'nün endikasyon listesi (uygun gördüğü hastalık listesi) oldukça geniş. Hastamız için geçmeyen kronik sırt ağrıları için uygulama yapıyoruz. Kupa ve hacamat, genelde sırt –eklem – bel ağrıları ve miyofasiyal ağrılarda çok etkin ve oldukça etkili bir yöntemdir. Hastanın muayenesi ve bizim yaptığımız muayeneye göre, kuru ya da ıslak kupa olup olmayacağına karar veriyoruz” dedi.

“Steril ortamlarda yapılmazsa enfeksiyon ihtimali çok çok fazladır”

Kupa ve hacamatın ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğine vurgu yapan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Sorumlusu Dr.İzzet Demirbaş, aksinin ciddi sıkıntı ve hastalıklara yol açabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi; “Ulusal basında yer alan bir haberde, en son bir kaportacı bu işe emek ve gönül vermiş. Bu işi merdiven altı yapıyordu. Bu durum deri ve cilt bütünlüğünü bozan bir işlem. Cilt, bizim vücudumuzun koruyucu bir bariyeridir. Bu işlemde biz, tümüyle cilt bütünlüğünü bozduğumuz için enfeksiyona yatkınlığımız artar ve enfeksiyon ihtimali çok çok fazladır. Dolayısıyla, ehil ve yetkin kişiler tarafından yapılması gerektir. Gerekli antisepsiye ve sterilizasyona dikkat edilmesi gerekir. Biz, hekim olarak Tıp Fakültesi eğitimimizin haricinde, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan belirli sürede eğitimler aldık. Gerekli yeterlilik sınavlarından geçtik, daha sonra bizim sertifikasyon işlemlerimiz tamamlandı. Bu iş, dikkat edilmesi ve önem gösterilmesi gereken bir iştir. Dolayısıyla ehil olmayan kişiler tarafından yapılmaması ve yaptırılmaması gerekmektedir".

“Ehil olmayan kişiler tarafından yaptırılırsa ölüme kadar bir çok hastalığa yol açabilir”

Ehil olmayan kişilerin yaptığı uygulama sonrası ortaya çıkabilecek durumları özetleyen Dr.İzzet Demirbaş, “Yara yerinde ciddi enfeksiyon bulguları olabilir, bu enfeksiyon ilerlerse hastada kronik, immün yetmezliği varsa sepsisten ölüme kadar yol açabilir. Daha kötüsü de, biz kliniğimizde tek kullanımlık (disposable) ürünlek kullanmaktayız. Eğer bu iş ehil kişiler tarafından yapılmazsa; ki yapılmıyor ve özellikle cam bardak kullanılıyor. Cam bardak kullanıldığı zaman, bir önceki hastada, varsa taşıyıcı virüsleri ve bakterileri bir sonraki hastaya aktarabilir. Hepatit B –C, HIV (Aids) gibi virüs ve hastalıkları kapma ihtimali olur. Bunlar da çok ciddi korunulması gereken hastalıklar. İnsanlarımız şifa bulmak isterken, yanlış kişiler ve yanlış yapılan uygulamalar neticesinde çok ağır sonuçlara maruz kalabilirler” diye konuştu.

Kupa ve hacamatın faydalarından bahseden Demirbaş, kupanın, daha çok vücudun genel toparlanması, immün bağışıklık sisteminin artırılması, hastanın kendini daha zinde, daha iyi hissetmesi durumunda uygulandığını ancak sırt bölgesindeki, kas –iskelet sistemi ve bacak bölgesindeki varis –damar hastalıklarında çok ciddi fayda görüldüğünü kaydetti.