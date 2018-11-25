Isparta Sidre'ye yeni park

Isparta Belediyesi Sidre Mahallesi'nde çocuk oyun parkı ve dinlenme alanı yapımına başladı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Sidre Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden çocuk oyun parkı ve dinlenme alanında incelemelerde bulundu. Park alanını gezen Başkan Günaydın, “Geçen sene 17 parkımızın yapımını tamamlamıştık. Bu senede 10 adet parkımızın yapımı devam ediyor. Sidre Mahallemizde de park çalışmalarımız devam ediyor. Biz bir noktayı, yeri seçmiyoruz. Bütünlük içerisinde çalışıyoruz. Sidre Mahallemizin en uç noktasında bir oyun parkı kuruyoruz. Mahalle sakinlerimizin oturabilecekleri, güzel bir gün geçirebilecekleri bir park yapıyoruz. Bu parkımızda da yine gül ağırlıklı çalışma olacak. Artık şehrimizin her tarafını aynı zamanda gül ile doyuruyoruz desek doğrudur. Bununla bitmeyecek, gül dikimlerimiz bu sene bir milyona tamamlanacak. Bu senede 500 bin gül dikeceğiz. Yağmur, çamur, kış demeden tüm personelimiz çalışıyor. Belediyemiz çalışmayı ön plana alıyor. Yoğun bir çalışma yapıyoruz. Dere mahallesi ve üst bölümlerde de büyük parklar yapıyoruz. Çünür Yenişehir'de de 10 parkımıza başladık. Parklarımızın metrekareleri oldukça büyük. Isparta'mız yeşiller kenti olduğu gibi parkları bol olan kent de olacak. Bu kadar yeri yapmak önemli ama bir de asıl olan bu kadar yere sağlıklı olarak bakmak çok önemli” dedi.