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Isparta Spor Lisesi gol yemeden şampiyon oldu

Isparta Liselerarası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi.

Isparta Spor Lisesi, finalde karşılaştığı Gülkent Anadolu Lisesi'ni 6-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.


Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maçta, Isparta Spor Lisesi, Uğur (2), Murat Becek (2) Enes ve Yaşar ile rakibine yarım düzine gol attı.


Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Yalçın ve Ömer Özcan'ın öğrencileri, Isparta'yı grup müsabakalarında temsil edecek. İl Birinciliğinde tüm rakiplerini mağlup etmeyi başaran Spor Lisesi, müsabakaları gol yemeden tamamladı.

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