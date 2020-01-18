Isparta Spor Lisesi'nden filede çifte şampiyonluk

Kentte, 27 Aralık 2019-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Işıkkent ve 6 Mart Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 20 okuldan 240 sporcu katıldı. Final heyecanı 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın gerçekleştiği final müsabakaları heyecanlı ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Final müsabakalarının sonunda kızlarda Spor Lisesi şampiyonluğa ulaşırken, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Murşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördündü oldu. Erkeklerde de şampiyonluğa Isparta Spor Lisesi ulaştı. Erkeklerde ikinci Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, üçüncü Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi, dördüncü ise Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ödül töreniyle takdim edildi. Okul sporları voleybol müsabakalarında birinci olan takımlar grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek.