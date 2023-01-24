Isparta tabancayla vurularak ölen kişiyle ilgili gözaltına alınan 6 şahıs adliyeye sevk edildi

Isparta merkezde tabancayla göğsünden yaralanan Mehmet Çetin Akay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde, Akay'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Olay, 21 Ocak tarihinde Isparta otogarında bulunan bir bilet firmasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin Akay'ın (30) tabancayla göğsünden vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Akay, sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın intihar ya da cinayet olup olmadığını araştırırken 6 kişi gözaltına alındı.