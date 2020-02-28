Isparta tek yürek oldu, Mehmetçiğe destek verdi

Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından Isparta'da şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar, motosiklet kulübü üyeleri kentteki 15 Temmuz ve Şehitler Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelerek, İstiklal Marşı okudu.

Isparta'da vatandaşlar, İdlib'de saldırıları önlemek, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Mehmetçiğe destek vermek için toplandı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiğini belirterek, tek şehidin dahi kanının yerde kalmayacağını söyledi. Tüm siyasi partililerin aynı noktada buluştuğunu altını çizen Vali Seymenoğlu, “Her zaman olduğu gibi bugünün de üstesinden geleceğiz. Ankara'da kararlar alınıyor. Aramızda onlarca gazimiz var. Bugüne kadar bu millet şehitlerimizin kanını yerde bırakmadıysa bugün de bırakmayacaktır. Televizyon kanallarını açın bakın. Tüm siyasi partililer bir araya gelerek toplantı yapıyor. Ülkemiz için neler yapabiliriz diye. Sakin olmak lazım, çevremizde bulunan aramızda bulunanlardan provokatör yaklaşanlar olabilir. Bugün siyaset günü değil, birlik ve beraberlik günüdür. Cepheye destek verme zamanıdır. Milletimizin başı sağolsun, yaralılarımız var. Allah onlara şifa versin” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Derneği Isparta Şube Başkanı Musa İrez ise, her zaman göreve hazır olduklarını söyledi.