Isparta Ülkü Ocakları'ndan ‘Cehalet' oyunu ile uyuşturucuyla mücadele

Isparta'da madde bağımlılığıyla mücadele konularını içeren ‘Cehalet' isimli tiyatro sahnelendi.

Isparta Ülkü Ocakları ve Isparta Belediyesi işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele konularını içeren tiyatroya Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan, Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taşktekin, sendika temsilcileri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Isparta Belediyesi Kültür Sineması'nda gerçekleştirilen ‘Cehalet' isimli tiyatro oyunu Ülkü Ocakları Genel Merkezi bünyesindeki tiyatro ekibi tarafından sahnelendi.

Güzerin: “Madde bağımlılığına ve uyuşturucu kullanımına engel olmak için elimizden geleni yapmaktayız”

Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte tiyatro oyunu sonrasında konuşan Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de faaliyet gösteren eli kirli uyuşturucu çeteleri varlık sürdürmekte ve bütün emelleri gençliğimizi zehirlemekte. Bizler bu uğurda, Ülkü Ocakları Genel Merkezi, Ülkü Ocakları Isparta İl Başkanlığı olarak madde bağımlılığına ve uyuşturucu kullanımına engel olmak için elimizden geleni yapmaktayız” dedi.