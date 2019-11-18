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Isparta Ülkü Ocakları'ndan ‘Keloğlan ile Bilge Dede Korkut' isimli çocuk tiyatrosu

Isparta Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Kocatepe Kültür Merkezi Etkinlik Salonu’nda ‘Çocuklar Kendi Kültürünü Tanıyor’ projesi kapsamında ‘Keloğlan ile Bilge Dede Korkut’ tiyatrosu sergilendi.

Isparta Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Kocatepe Kültür Merkezi Etkinlik Salonu'nda ‘Çocuklar Kendi Kültürünü Tanıyor' projesi kapsamında ‘Keloğlan ile Bilge Dede Korkut' tiyatrosu sergilendi.


Ülkü Ocakları Tiyatro Ekibinin sahnelediği çocuk tiyatrosuna, 550 kişilik salonu dolduran anasınıfı ve ilkokul öğrencileri ile katılan idareci, öğretmen ve veliler katıldı. Sunulan tiyatro büyük beğeni aldı.


Tiyatro gösterimi sırasında, 5-10 yaş aralığındaki minik öğrencilerin, kendilerine hediye edilen Türk Bayraklarıyla çalan marşlara eşlik ederek, gönüllerince eğlendiler.


Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Dr.Hamza Kandemir, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyon ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sinan Ateş'in telkin ve teşvikleri sayesinde, Isparta Ülkü Ocakları olarak sanatsal faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı milli değerlerimizle bezenmiş bir şekilde geleceğe hazırlamak için Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak üzerimize düşeni yapmak gayretindeyiz. Amacımız araştıran, sorgulayan, kendine güvenen, milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmektir” dedi.


Ülkü Ocakları Başkanı Kandemir ayrıca, programın icrasında desteklerini esirgemeyen Isparta Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine de teşekkür etti.

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