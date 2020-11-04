Isparta Valiliği'nden kamu kurumlarına ‘üst düzey tedbir' uyarısı

Isparta'da tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili mücadele aralıksız sürüyor. Isparta Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla salgın tehlikesinin devam ettiği bu günlerde kentteki Kovid-19 vaka sayılarının aşağılara çekilmeye çalışıldığını ancak salgınla mücadelenin sadece kamu gücüyle yürütülecek bir mücadele olmadığını, bu konuda topyekun bir mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı. Valilik paylaşımında son günlerde özellikle sahada çalışan personeller başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında pozitif vakalarının görülmeye başladığını belirterek, tüm kamu kurumlarının en üst düzeyde tedbir almasını ve aralıksız devam yapmasını istedi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü örnek gösterildi

Isparta Valiliği bu paylaşımında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün korona virüs tedbirleriyle ilgili çalışmalarını paylaşarak, örnek gösterdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Hıfzıssıhha Kurulu kararları başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen kuralları istisnasız bir şekilde kurumun sorumluluk alanlarında uygulamaktadır” denildi.