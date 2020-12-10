Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Vali Seymenoğlu, yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “ Tüm insanlığın ortak değeri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi`nin, herkesin doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi doğrultusunda ve insan hakları bilincinin tüm dünyada gelişmesi amacıyla her yıl 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin İnsan Hakları Beyannamesini ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması, bu konudaki hassasiyetinin göstergesidir. Hem inancımızda, hem de kültürümüzde herkesin hakkını korumak, ayırım yapmamak ve her insana saygı duymak vardır.

İnsanın en temel haklarından olan yaşama, eğitim ve sağlık gibi bir dizi özgürlüğü Anayasamızda yasal güvence altına alınmıştır.

Ülkemizde hak arama bilincinin ve haklara saygılı olma düşüncesinin yaygınlaştırılması, hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin sadece sözü ile değil, özü ile de kabul edilip yaşatıldığı bir dünyaya ulaşılması temennisiyle tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”