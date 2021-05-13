Isparta Valisi Seymenoğlu: “Dijital iletişim kanallarıyla bayramlaşmayı sürdürmeliyiz”

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkili olan korona virüs nedeniyle bu bayramında evlerde geçirildiğini belirten Vali Seymenoğlu mesajında “Bu zorlu süreçte devletimizin kararlı mücadelesi ve milletimizin alınan tedbirlere uyumu sayesinde, sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak ise en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ispartalı hemşehrilerim olmak üzere Ramazan Bayramı'nın ilimize, ülkemize, İslâm âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diler; tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarım” dedi.