Isparta Valisi Seymenoğlu: “Kanser hastalarını yalnız bırakmamak lazım”

Isparta'da meme kanseri farkındalık etkinliğine katılan Vali Ömer Seymenoğlu, kanser hastalarının yalnız bırakılmaması ve onların morallerinin en üst düzeyde tutulması gerektiğini belirtti.

Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği (KANSEV), 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve eşi Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Prof. Dr. Hasan Erol Eroğlu ve Prof. Dr. Recep Çetin ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikteki konuşmasında kanser hastalığında erken teşhisin önemine değinen KANSEV Dernek Başkanı Cemaliye Bardakçı erken teşhisin yanında kanser hastalarının tedavi süreçlerinde de büyük morale ihtiyaçları duyduklarını belirtti.

“Morallerini en üst seviyede tutmak lazım”

Kanserde erken tanının önemine dikkat çekmek için ve hastalarının mücadelesine destek olmak adına düzenlenen etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu da “ Burada hastalarımıza destek olmak için bir araya gelen herkese teşekkür ediyorum. Hastalarımızı yalnız bırakmamak lazım, onların morallerini en üst seviyede tutmak lazım. Bu faaliyet de bunlardan bir tanesi. Etkinliği organize eden kanser hastaları için ellerinden gelen her türlü desteği sunan KANSEV Derneği'ne, kanser hastalarının tedavisini sağlayan aynı zamanda da alanda onlarla beraber olan hocalarımıza teşekkür ediyor hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Ardından meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak için Vali Seymenoğlu ve katılımcılar gökyüzüne pembe balon bıraktı, hazırlanan tatlıları ziyaretçilere ikram ettiler.