Isparta Valisi Seymenoğlu, şampyonları ağırladı

Isparta'yı ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil eden şampiyon sporcular Vali Ömer Seymenoğlu ile bir araya geldi. Buluşmaya; Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik Olimpiyatı'nda 4 rekor kırarak Dünya Şampiyonu olan Burak Bilgin, 15-16 Şubat 2020'de Erzurum'da yapılan Okul Sporları Snowboard Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Erkekler B kategorisinde 1'nci olan Isparta Doğa Sporları Kulübü Sporcusu Doğukan Özkan, 3'ncü olan Çobanisa Köyü Kayak İhtisas Kulübü Sporcusu Enes Perçemkaya, Küçük Erkekler B kategorisinde 1'nci olan Isparta Doğa Sporları Kulübü Sporcusu Mehmet Emin Perçemkaya ve Küçük Kızlar kategorisinde 4'ncü olan Çobanisa Köyü Kayak İhtisas Kulübü Sporcusu Merve Nur Yavuz katıldı.

“Sizler gibi başarılı genç sporcuların olması bizleri gururlandırıyor"

Başarılı sporcuları tek tek tebrik ederek spor ve eğitim kariyerleri hakkında bilgiler alan Vali Seymenoğlu, “Sizleri çok çok tebrik ediyorum, gerek alandaki ziyaretlerimde gerekse buradaki kabullerimizde birçok genç sporcumuzla bir araya geliyorum, sizleri de burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle ülkemizi uluslararası yarışmalarda rekorlar kırarak temsil eden Burak abinize teşekkür etmek istiyorum. Kayak sporunda da sizler gibi başarılı genç sporcuların olması bizleri gururlandırıyor. İlimizi başarıyla temsil ediyorsunuz. İl Valisi olarak ben zaten buna inanıyordum, her fırsatta da Davraz Kayak Merkezi'ne gelip sizlerle sohbet ediyorum. Amacım sizleri motive ederek başarılı olmanızı sağlamak. Geçmiş dönemlerdeki abileriniz ablalarınız gibi sizlerin de Milli Takımlara giderek ilimizi ve ülkemizi temsil etmenizi bekliyoruz.” dedi.

Buluşmada rekortmen Burak Bilgin mental aritmetik yarışması sorularından örnekler göstererek soru çözme antrenmanı yaptı. Bilgin ayrıca 1600 ve 2100 yılları arasında olan herhangi bir tarihin hangi güne denk geldiğiyle ilgili sorulara da başarıyla cevap vererek herkesi şaşırttı. Vali Seymenoğlu yaz aylarında talep olması halinde Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla Burak Bilgin'in mental aritmetik kursu vermesini de istedi.