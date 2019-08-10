Isparta Valisi Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Başdeğirmen'den Kurban Bayramı mesajları

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu mesajında, “Bayramların anlamını, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, sevgi ve saygıyı bu günlerle sınırlı tutmayarak yaşamımızın her dönemine ve tüm insani ilişkilerimize yansıtacağımıza inanıyorum. Vatanı için canlarını veren şehitlerimizin ailelerinin, kahraman gazilerimizin, yetimlerimizin, onlara her zaman sahip çıkan aziz milletimizin ve Isparta'lı hemşehrilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

Başkan Başdeğirmen'den kutlama ve bayramda ‘Trafik kurallarına uyun' mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise mesajında, “Kurban Bayramı'nın gönüllere ferahlık, hanelere mutluluk getirmesi temennisiyle, araçlarıyla yola çıkanlardan dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, bayram sevincinin matem havasına dönüşmemesi için trafik kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramımızın, belediye çalışanlarımıza, hemşehrilerime, ülkemizle birlikte tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma daveti

Başkan Başdeğirmen tüm Isparta halkını bayramlaşma programına davet ederek, “Isparta Valiliğimiz koordinesinde Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Borsası işbirliğinde 11 Ağustos 2019 Pazar günü saat 15.00'da Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı IYAŞ Park büyük salonda gerçekleştireceğimiz ortak bayramlaşma programımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.