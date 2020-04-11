İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Pazar yerlerine denetleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Korona virüs tedbirleri kapsamında denetlemelerine devam ediyor.

65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlamaları pazar yerinde Vali Ömer Seymenoğlu tarafından denetlendi. Ayrıca pazar yerlerinde vatandaşların maske takma zorunluluğu ve pazar esnafının yine maske ve tulum giyme zorunluluğunu da yerinde denetleyen Isparta Valisi Seymenoğlu Cumhurbaşkanı'nın talimatları gereği ücretsiz olarak dağıtılacak maske ve kolonyanın yanı sıra salgına karşı alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara ve esnafa bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.