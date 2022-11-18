İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da 1 kilogram uyarıcı nitelikli madde ele geçirildi

Isparta’da Narkotik madde arama köpeği Milon’un durdurulan araca tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1kilogram uyarıcı nitelikli madde ele geçirildi.

Isparta'da Narkotik madde arama köpeği Milon'un durdurulan araca tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1kilogram uyarıcı nitelikli madde ele geçirildi.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Kasım tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik yol güzergahlarında yapılan şok uygulama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği MİLON' un durdurulan araca tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1kilogram uyarıcı nitelikli madde ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapılarak, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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