Isparta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Isparta'da 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Isparta'da bir araya gelen Türk-İş İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ya bağlı sendika mensupları, basın açıklaması ve helva dağıtımı yaparak bayramı kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören için Kaymakkapı Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Tes - İş Isparta Şube Başkanı ve Türk - İş İl Temsilcisi Osman Korkmaz, bu yılki temanın Genel Merkez tarafından ‘Kıdem Tazminatı' olarak belirlendiği ifade etti. Korkmaz yaptığı açıklamada, Türk - İş Genel Kurulu'nda alınan kararlardan bahsederek, işçi emeklilerinin ekonomik durumlarının iyileştirilmesini talep etti.

Açıklamanın ardından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan sendika mensubu işçiler, helva dağıtımı sonrasında olaysız şekilde dağıldılar.