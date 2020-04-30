Isparta'da 1 milyon 400 bin domates fidesi toprakla buluşuyor

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda domates fidesi dikim işlemleri başladı. Yaklaşık 700 dekar alanda gerçekleştirilecek olan domates üretiminden bu sezon 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Isparta'nın Deregümü köyünde korona virüs salgını tehdidine karşı üretime ara verilmiyor. Köydeki seralarda Mart ayında kesme çiçekle başlayan üretim, serada yayla şartlarında domates üretimiyle devam ediyor. Bu yıl 700 dekar alandaki seralarda gerçekleştirilen domates fide dikiminden yaklaşık 15 bin ton rekolte bekleniyor. 15 Mayıs'a kadar sürmesi beklenen dikim işlemleri kapsamında 1 milyon 400 bin fide toprakla buluşturulacak. Seralarda domates hasadı ise 15 Temmuz'dan sonra başlayacak.

“Üretimin yarısı Avrupa ve Ortadoğu'ya ihraç ediliyor”

Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, domates fide dikimlerinin 25 Nisan itibariyle başladığını belirterek, üretimden 15 bin ton domates beklediklerini ifade etti. Toprakçı, üretilen domatesin yarısının iç piyasada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere gönderildiğini, diğer yarısının da Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

“Endişemiz olmasına rağmen üretimden vazgeçmedik”

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl çiftçilerin biraz tedirgin olduğuna değinen Toprakçı, “İhracat konusunda endişemiz olmasına rağmen Deregümü çiftçileri olarak sayın valimiz ve ziraat odası başkanlığımızın önderliğinde üretimden vazgeçmedik. Çünkü üretmeyen toplum aç kalmaya mahkumdur. Bunun için üretiyoruz. Korona virüs sürecinde fideler dikilmezse ne olur deniyor. Türkiye çiftçisi olarak biz üreteceğiz. Ülkemizde üretimin devam edeceğinden herkesin emin olmasını isteriz. Allah'ın izniyle ihracat da olursa ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine katkılar sağlarız” diye konuştu.

“Yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz”

Korona virüsten dolayı işçi konusunda büyük bir sorun yaşamadıklarını belirten Toprakçı, üretim sezonunda köye il dışından yaklaşık 800'ün üzerinde işçi geldiğini söyledi. Toprakçı, “Bu işçiler Şanlıurfa, Hatay, Antalya gibi illerimizden geliyor. İşçi getireceğimiz zaman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği izinlerini alıyoruz. Bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Deregümü köyünün nüfusu 2 bin 500. Yaz mevsiminde karanfil ve domates üretimiyle birlikte gelen işçilerle bu nüfus 3 bin 500'e kadar çıkıyor. Ayrıca karanfil ve domates işleme tesislerimiz ve diğer çalışanlarla birlikte sera üretim sezonunda yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.