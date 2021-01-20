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Isparta'da 10 bin nüfuslu mahallede Covid-19 vakası sıfırlandı

Isparta’da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, 10 bin nüfuslu mahallede Covid-19 vakası ve temaslı kişinin kalmadığını belirterek, “Bu demek değildir ki rahatladık.

Isparta'da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, 10 bin nüfuslu mahallede Covid-19 vakası ve temaslı kişinin kalmadığını belirterek, “Bu demek değildir ki rahatladık. Asla tedbiri elden bırakmamalıyız” dedi.


Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 20 Ocak itibariyle mahallede Kovid-19 vakasının kalmadığını açıkladı. Gürdal, “19 Ağustos 2020 tarihinden bu güne kadar mahallemizde filyasyon denetim ve kontrol ekibinde görev alarak sahada çalışan camii görevlilerimize, öğretmenlerimize, güvenlik görevlilerimize ve peyderpey kısa süreli geçici görev alan diğer arkadaşlarımıza mahallemizde izolasyona tabi olanların denetimi için gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı teşekkür ederim. Ayrıca kurallara uyarak bizlere yardımcı olan tüm mahalle sakinlerime, il salgın denetim birimine teşekkür ederim. Bu demek değildir ki rahatladık. Asla tedbiri elden bırakmamalıyız. Sosyal mesafe, maske, temizlik ve diğer kurallara lütfen hepimiz uyalım. Emeği gecen herkese tekrardan teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim” dedi.

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