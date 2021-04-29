Isparta'da 11 bin kişiye 78 milyon lira kısa çalışma ödeneği ödendi

Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2021 yılı 2'nci olağan toplantısı, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR tarafından hazırlanan ilin istihdam ve mesleki eğitim politikaları hakkında rapor katılımcılara sunuldu.

“İşgücünün ihtiyaçlarına göre planlamalar yapıyoruz”

Toplantının açılış konuşmasında bu tür toplantılarının amacının Isparta işgücü piyasasının ihtiyaçlarını öğrenerek bu ihtiyaçlara göre iş arayanları iş verenlerle buluşturmak olduğunu ifade eden Vali Seymenoğlu, “İlk günden beri söylediğimiz bir şey vardı, hem ortaöğretimde hem de üniversitede mesleki eğitim alan arkadaşlarımızı bir an önce piyasada tanıtıp onların rahatlıkla iş bulmalarının önünü açmamız lazım. Bu yıl içerisinde yaptığımız iki protokolle zaten bunu amaçladık. Bu çalışmaları biraz daha arttırmamız lazım. Bu toplantılarımızın amacı ilimiz işgücü piyasasında talep edilen işlere göre meslek içi eğitimler, işbaşı eğitimleri düzenlemek ve iş gücünü eğitmek. Çalışmalarımızda işgücünün ihtiyaçlarına göre planlama yapıyor, program koyuyoruz ve o programı da uyguluyoruz.” dedi.

“Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı”

Ardından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Höke, 2021 yılı kayıtlı işsiz, açık işler rakamları ve işe yerleştirme hizmetlerine ait verilerin değerlendirildiği sunumu katılımcılarla paylaştı. Höke sunumunda Isparta'da kısa çalışma ödeneği kapsamında 11 bin kişiye 78 milyon TL ve ücretsiz izne gönderilen 9 bin 500 kişiye ise 42 milyon lira nakdi ücret desteği ödemesi yapıldığını belirterek, işten çıkarma yasağının 17 Mayıs 2021 tarihine kadar, kısa çalışma ödeneğinin de 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

“Bin 355 kişi işe yerleştirildi”

Höke ayrıca 2021 yılının ilk ayında Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü aracılığıyla 706'sı iş ilanı yönlendirmeleri sonucu, 649'u ise düzenlenen kurs ve programlar sayesinde toplam bin 355 kişinin işe yerleştirildiğini kaydetti.

Toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'ın müdürlüğe bağlık teknik ve mesleki eğitim veren okulların alan/dal açma taleplerini kurul üyelerinin oyuna sunmasıyla son buldu.