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Isparta'da 11 gündür kayıp kadının son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta’da 11 gündür kayıp olan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan’ın son görüntüsü bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta'da 11 gündür kayıp olan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan'ın son görüntüsü bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kayıp kadının elinde bir çanta ile yürüdüğü görülüyor.


Sermet Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan Gülsüm Doğan'dan 22 Aralık Salı gününden beri haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri son görüldüğü Gökçay mesirelik alanı civarında arama başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri ile havadan drone ile yapılan aramalarda Gülsüm Doğan'a ait henüz bir ize rastlanamadı.



Son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı


Öte yandan Gülsüm Doğan'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Doğan'ın elinde bir çanta ile site önünden yürüyerek geçtiği görülüyor.

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