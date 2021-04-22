Isparta'da 11 kilo 426 gram uyuşturucu ele geçirildi

Isparta'da emniyet ekipleri, şehirlerarası otogarında düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 426 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan tarihinde şehirler arası otogarında yolcu otobüsüyle gelen K.İ., ve onu karşılayan Ö.Y. isimli şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin üst ve eşya aramalarında yatak hurcu içerisindeki sünger arasına gizlenerek, yatak süsü verilmiş 11 paket halinde toplam 11 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ile valiz içerisinde 26 gram toz esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem başlatılırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.