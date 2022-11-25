Isparta'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta'da jandarma ekipleri hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan takip sonucunda ‘Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs saklandığı yerde yakalandı. F.G. işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.