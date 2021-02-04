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Isparta'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı JASAT yakaladı

Isparta’da jandarma ekipleri, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı saklandığı ikametinde yakalayarak, cezaevine teslim etti.

Isparta'da jandarma ekipleri, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı saklandığı ikametinde yakalayarak, cezaevine teslim etti.


Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez ilçe jandarma komutanlığı asayiş timleri, Senirkent ilçesi Büyükkabaca köyünde ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N.O. isimli şahsı yakalamak için harekete geçti. E.N.O., saklandığı ikamete düzenlenen operasyonla yakalanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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