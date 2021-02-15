İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da 124 köy okulunda 5 bin 336 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Isparta’da kademeli eğitime geçiş kapsamında 124 köy okulunda 5 bin 336 öğrenci ders başı yaptı.

Isparta'da kademeli eğitime geçiş kapsamında 124 köy okulunda 5 bin 336 öğrenci ders başı yaptı. Köy okullarını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, öğrencilere Covid-19 tedbirleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında köy okullarında eğitim öğretim yılının ikinci dönemi kademeli olarak yüz yüze eğitimle başladı. Bu kapsamda Isparta'da 124 köy okulunda toplam 5 bin 336 öğrenci ders başı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, yüz yüze eğitimin başladığı Büyükhacılar köyüne giderek, burada öğrencilerle bir araya geldi. Büyükhacılar Ortaokulu idarecilerinden yüz yüze eğitim uygulamaları ve okulda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek, maske, mesafe ve temizlik kuralları hakkında tavsiyelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.