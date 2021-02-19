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Isparta'da 13 adet sahte para ele geçirildi

Isparta’da emniyet ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 13 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

Isparta'da emniyet ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 13 adet sahte 100 TL ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Şubat tarihinde Bahçelievler Mahallesi'nde bir şahsın evine sahte para operasyonu düzenledi. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 13 adet sahte 100 TL ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler 9 Şubat'ta çıkarıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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