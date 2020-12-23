İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele geçirildi

Isparta’da düzenlenen sahte içki operasyonunda 138 şişe ve 119 litre sahte içki ile 2 bin 20 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 138 şişe ve 119 litre sahte içki ile 2 bin 20 adet sahte bandrol ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda 1 Kasım'dan bu yana 9 sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 138 şişe sahte içki 119 litre dökme sahte alkollü içecek, 5 adet sahte alkol yapımında kullanılan kit ve 2 bin 20 adet sahte alkollü içki bandrolü ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.