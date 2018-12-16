İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da 1600 yıllık Sidamara lahdi ele geçirildi

Isparta’da Roma Dönemi’ne ait 1600 yıllık Sidamara lahdinin duvar parçasını 700 bin liraya satmaya çalıştıkları tespit edilen 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Isparta'da Roma Dönemi'ne ait 1600 yıllık Sidamara lahdinin duvar parçasını 700 bin liraya satmaya çalıştıkları tespit edilen 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan aramalarda 90 santimetre boyunda ve 70 santimetre çapındaki lahit parçası ele geçirilirken, olayda adı geçen 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, merkeze bağlı Kuleönü Kasabası'nda bir şahsın elindeki tarihi eseri 700 bin lira karşılığında pazarlamaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.


Olayla ilgili araştırma yapan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet D. (58) ve elindeki tarihi eser parçasının satışı için aracılık ettiği belirlenen Yılmaz D. (26), Bektaş A. (40) ve Olcay A. (37) kıskıvrak yakalandı.


Gözaltına alınan 4 şüpheliden Mehmet D.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 1600 yıllık olduğu değerlendirilen ve Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen 90 santimetre boyunda ve 70 santimetre çapındaki Sidamara lahdine ait duvarın bir parçası ele geçirildi.


Ele geçirilen tarihi eserin gerekli çalışmalar sonrasında Isparta Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.