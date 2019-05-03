Isparta'da 18. dönem bedelli askerler yemin etti

Isparta'da 18. celp döneminde temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler, yemin ederek terhis oldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüsü 49 jandarma er için Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, aileler ve eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrağının geçişi tüm katılımcılar tarafından ayakta selamlandı. Törende jandarma üniformalarını giyen 49 bedelli jandarma er, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu alana ellerini koyarak yemin etti. Yeminin ardından Görev isimli şiir okundu. Tören sonrasında birliğe ilk katılan bedelli Jandarma Er Yasin Taşkoparan yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Törende daha sonra birliğe ilk katılan, sigarayı bırakan, en çok kitap okuyan jandarma erler ve ailelerine İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından ödülleri takdim edildi.

"İçtiğimiz bu anda bağlı kalacağımıza söz veriyoruz"

18. celp döneminde Isparta İl Jandarma Komutanlığında bedelli askerlik görevini tamamlayan erler adına konuşan bedelli Jandarma Er Ali İhsan Can Yüksel, "Bizler, bu cennet vatanın dört bir yanından askerlik yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı kahraman Türk jandarmamızın bir ferdi olduk. 18. dönem bedelli jandarma erler olarak Isparta İl Jandarma Komutanlığındaki temel askerlik eğitim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Bu eğitim süresi içerisince temel askerlik eğitimi, disiplin ve askeri terbiyeyi öğrendik. Ülkeye hizmet etmenin sadece kışlalarla sınırlı olmadığını, ne iş yapılırsa yapılsın mevcut görevin en iyi şekilde yapılması gerektiğini, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edeceğimizin önemini öğrendik. ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' düsturu ile bu uğurda hareket edeceğimizden, yeminimize bir ömür boyu sadık kalacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamlı ve mutlu günümüzde değerli silah arkadaşlarım adına bizleri bir araya getiren anne ve babalarımıza, bize kısa sürede askerlik eğitimi veren, emeği geçen değerli komutanlarımıza saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Ettiğimiz askerlik andına bağlı kalacağımıza ve bundan sonra atacağımız her adımın daha anlamlı, her hareketimizin daha bilinçli ve şuurlu olacağına söz veriyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

“Yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur”

Törende konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Özdurhan ise, "Ülkemizin farklı bölgelerinde farklı meslek gruplarından evlatlarımız olarak aynı duygularla birliğimize katıldınız. Ülkeye hizmet, sadece kışlalarla sınırlı değildir. Mevcut görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden, yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur" ifadelerini kullandı.

Albay Özdurhan, konuşmasının sonunda bedelli askerlerin temel eğitiminde emeği geçen personeline teşekkür ederek, yemin eden askerlere de antlarının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek başarılar diledi. Özdurhan, vatan için canını veren şehitleri de rahmetle andı.

Program geçit töreninin ardından sona ererken, 3 haftalık özlemle evlatlarına kavuşan aileler, Albay Özdurhan ve asker evlatlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.