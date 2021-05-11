Isparta'da 186 bin 408 doz Covid-19 aşısı uygulandı

Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı tabloya göre Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen kenti Isparta'da bugüne kadar toplam 186 bin 408 doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Sağlık Bakanlığı 1-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Rakamlara göre Isparta, 211,44 ile daha önceki haftalarda olduğu gibi Akdeniz bölgesindeki iller arasında en çok vaka görülen kent olma özelliğini korudu.

Isparta'da Covid-19 aşı çalışmaları da sürüyor. 2020 yılı sonu itibariyle 440 bin 304 nüfusa sahip kentte bugüne kadar 105 bin 492 kişi ilk doz aşısını oldu. 80 bin 956 ikinci doz aşı ile birlikte kentte toplam 186 bin 408 aşı uygulandı.