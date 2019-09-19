Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Isparta'da düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, “Bu kahramanlık ve fedakarlığın şifresi, ‘Ölürsem şehit, kalırsam Gazi' anlayışıdır” dedi.

19 Eylül Gaziler Günü Isparta'da düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. Kentte, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan tören, şehitlik ve gazi dernekleri ziyaretleriyle gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız ve üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı. Törende ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Programda, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması sonrasında İstiklal Marşı söylendi.

"Kahramanlık ve şeref günü"

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, Türkiye'yi ortadan kaldırmak isteyen emperyalist güçlerin oyunlarının her zaman kahraman Türk Ordusu tarafından bozduğuna vurgu yaparak, “Sakarya Meydan Muharebesi'nin mimari, Muzaffer ve Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 13 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ‘Mareşal' rütbesi ile ‘Gazilik' unvanı verildi. Bugün, bu unvanın verilişinin 98.yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Gaziler Derneği olarak kutladığımız 19 Eylül, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin de aynı zamanda kuruluş günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı'nda, 1950'de Kore'de, 1974'te Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda, vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucusu ve vatandaşların, tüm malul gazilerin kahramanlık ve şeref günüdür” dedi.

"Ölürsem şehit, kalırsam Gazi anlayışı"

19 Eylül Gaziler Günü'nün, Türk kahramanlığının, cesaret ve fedakarlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gün olduğunu belirten Ayyıldız, “Kahraman Gaziler, Gaziler Günümüz kutlu olsun. Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler, şehitlerimizle birlikte, Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Gururla taşıdığımız ‘Gazi' unvanı, ‘Ata'mızdan bizlere intikal eden en büyük mirastır. Üzerinde yaşadığımız toprakların bir vatana dönüşmesi ve bekasının sağlanması, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlık ve fedakarlıkları sayesindedir. Bu kahramanlık ve fedakarlığın şifresi, ‘Ölürsem şehit, kalırsam Gazi' anlayışıdır. Aziz Türk Milleti ve onun kahraman ordusu, bu hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Her geçen gün daha da güçlenen, şan ve şeref timsali Türk Ordusu, dün olduğu gibi, yarın da vatanımızın, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, bölünmesine, hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine, ne biz ne de bizden sonraki nesiller hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. İnanıyoruz ki; kan dökülerek vatan olan topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler, Isparta Garnizon Şehitliği'nde okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, edilen dualar ve şehit kabirlerinin ziyareti ile devam etti. Protokol mensupları ile Gaziler, daha sonra Asri Mezarlık'taki muharip gazilerin kabirlerini ziyaret ederken, etkinlikler Türkiye Harp Malulü ve Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanlığını ziyaretlerle son buldu.