Isparta'da 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen birer mesaj yayımladı.

Vali Ömer Seymenoğlu mesajında, “Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adım olan 19 Mayıs 1919 günü başlatılan Milli Mücadele süreci içerisinde Türk Milleti, var olma mücadelesini emsalsiz bir zaferle, uğrunda binlerce şehit vererek sonuçlandırmış ve bağımsızlık mücadelesini kazanmıştır. Kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı bu anlamlı günün 100. yıl dönümünü kutluyor olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duymaktayız” dedi.

“Büyük önder Atatürk'ün, her şeyden önce ulusal varlığımızı borçlu olduğumuz bu günü, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan etmesi, Türk Gençliğine olan inancını ve güvenini göstermektedir” diyen Seymenoğlu, " Her türlü zorluğa rağmen ecdadımızın göstermiş olduğu fedakarlık neticesinde kazanılan ve bizlere emanet edilen vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ile tüm ulusal değerlerimizi gelecek kuşaklara taşımak da gençlerimizin görev ve sorumluluğundadır. Gençlerine değer veren, onları en iyi biçimde yetiştirerek, yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe de güvenle bakabilirler. Bu nedenle; gençlerimizi milli ve manevi değerlerine önem veren, çalışkan, üretken ve kültürlü insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevlerimizdendir. Bugün ve yarın arasında köprü olan gençlerimiz, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Türk gençliği ecdadından aldığı ilhamla, kendisine emanet edilen tüm ulusal değerleri koruyacak kudrete ve ileri görüşe sahiptir” ifadelerine yer verdi.

Başdeğirmen: "19 Mayıs, aziz milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Tarih boyunca tüm devletlerin kaderlerini tayin eden önemli dönüm noktaları olduğunun altını çizen Başdeğirmen, " Türk tarihinin dönüm noktası da, yurdumuzun dört bir yandan işgal altına alındığı bir dönemde Samsun'dan başlatılan bağımsızlık mücadelesidir. Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır. 19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen aziz milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs günü, aynı zamanda milli hafızamızda çok önemli yer tutan 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi destansı başarıların da kaynağıdır” dedi.