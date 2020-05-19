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Isparta'da 19 Mayıs törenle kutlandı

Isparta’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gerçekleştirilen törenle kutlandı.


Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzelendi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.


Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Milli mücadelemizin 101. yıldönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, şükranla yad ediyoruz. Gençlerimizin ve yüce Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Pandemiden dolayı maalesef böyle bir kutlama programı yaptık. Halkımızı sat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşımızı okumaya ve bu duyguya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.


Öte yandan Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenaze töreni dolayısıyla kentteki diğer kutlama programları iptal edildi.

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