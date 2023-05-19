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Isparta'da 19 Mayıs törenle kutlandı

Isparta’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 104’üncü yılı kutlandı.

Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 104'üncü yılı kutlandı.


Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 104'üncü yılı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Isparta Gençlik ve Spor Müdür Mahmut Danayiyen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören son buldu. Törene protokol üyeleri, STK başkanları, siyasi parti başkanları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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