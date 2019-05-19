Isparta'da 19 Mayıs'ta 100.yıl coşkusu

Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 100. yılda düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkulu şekilde kutlandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkışının 100. yıldönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Isparta'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Isparta'daki anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlama töreni daha sonra Işıkkent Spor Salonu'nda devam etti.

Kutlamalara Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, daire müdürleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama etkinliklerinde, günün anlamı ve önemini belirten konuşmayı ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, yaptı. Konuşmanın ardından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Gençlik Merkezi ve Isparta'daki çeşitli okulların hazırlamış olduğu gösterilen halk oyunları, müzik, dans, jimnastik ve diğer sportif ve sanatsal gösteriler sergilendi.

Kutlama etkinliklerinde, üniversite öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerinin yoğunluğu dikkatlerden kaçmazken, sunulan gösteriler katılımcılardan büyük alkış aldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışma ve müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini ise Vali Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Çetinbağ ve Belediye Başkanı Başdeğirmen tarafından takdim edildi.

Hazırlanan gösteriler sonunda bir araya gelen öğrenciler, hep bir ağızdan ‘Dağ başını duman almış almış' parçasını seslendirdiler.