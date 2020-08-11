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Isparta'da 2 bin kişilik ekiple korona virüs denetimi

Isparta’da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında 2 bin kişilik ekiple korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Isparta'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında 2 bin kişilik ekiple korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından “Sağlık için, hepimiz için” sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak geniş kapsamlı düzenlenen korona virüs denetimi, Isparta il merkezinde ve ilçelerde 2 bin kişiden oluşan 400 farklı ekiple yapılıyor. Bu kapsamda ekipler, kafeler, lokantalar, berber ve kuaförler, toplu taşıma araçları, taksiler, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri gibi birçok yerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimlerde korona virüs tedbirlerine uyulup, uyulmadığı konusunda incelemelerde bulundu. Ayrıca denetlenen yerlerde esnaf, çalışanlar ve vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.


Isparta'da denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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