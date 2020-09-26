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Isparta'da 2 köy karantinaya alındı

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş ve Kavak köyleri korona virüs vak’aları ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş ve Kavak köyleri korona virüs vak'aları ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.


Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş ve Kavak köylerinde korona virüs(Kovid-19) vak'aları tespit edildi. Kovid-19 vak'aları ve temaslı kişilerin fazlalığı nedeniyle her iki köy de Keçiborlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kavak köyü için karantina uygulaması 25 Eylül saat 17.00 itibariyle başladı. Aydoğmuş köyünde de 14 günlük karantina bugün saat 17.00'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Her iki köyde giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, karantina şartlarına uymayanlar hakkında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı, haklarında da adli işlem başlatılacağı bildirildi.

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