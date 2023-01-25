Isparta'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Isparta'da “Dolandırıcılık ve Fuhuşa Aracılık Etmek” suçlarından 20 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçluyla mücadele çerçevesinde il genelinde alan hakimiyetini arttırmaya, aranan şahısları yakalamaya ve suç önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından “Dolandırıcılık ve Fuhuşa Aracılık Etmek” suçlarından 20 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G. isimli şahıs yakalandı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.