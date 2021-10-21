Isparta'da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu

Isparta'da 2021 Yılı 4. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi kurul faaliyetleri görüşüldü.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kurulda yaptığı konuşmada meslek lisesi ve mesleki eğitimin önemini yineleyerek, özel sektör ile meslek lisesi öğrencilerinin buluşturulması adına okul müdürleri ve alan öğretmenlerin sürekli sahada olmasının olmasını istedi. Vali Seymenoğlu, “İş arayan bir kişiyi bile işe yerleştirebilirsek ne mutlu bize. İl istihdam kurulunu bu nedenle çok önemsiyoruz.” dedi.

İŞ-KUR Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, Isparta'da ki işsizlik oranın ülke geneline göre daha aşağıda olduğunu belirterek, 2021 yılının ilk 9 ayında 7 bin 295 kişinin açık işlere yerleştirildiğini, yine aynı zaman diliminde ise Isparta'da 1565 kişiye 8 milyon 400 bin lira işsizlik ödendiğinin aktarıldığını kaydetti. Höke, geçtiğimiz yıllarda yoğun olarak devam eden ancak bu yıl salgın nedeniyle biraz daha az sayıda kişinin istihdam edildiği Toplum Yararına Programlarda ise halen 256 kişinin değişik kamu kurumlarında çalıştığını söyledi.

Programda ardından Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin mevcut durumu ve bu okullardaki öğrencilerin istihdam durumlarının değerlendirilmesi kapsamında Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Öztürk kurul üyelerine okulda bulunan bölüm ve teknik alt yapı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri de toplantıda özel sektörün kalifiyeli iş gücü ihtiyacını bir kez daha yineleyerek, bu konudaki taleplerini kurul üyeleri ile paylaştılar.