Isparta'da 210 şok uygulamada 81 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta'da son üç ayda Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen 210 şok uygulamada 9 bin 423 şahıs sorgulanırken, 81 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerimi tarafından, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde son 3 ayda yapılan 210 şok uygulamada 9423 şahıs sorgulandı. Ayrıca, değişik suçlardan aranma kaydı olan 10 şahıs yakalanarak, 2 çalıntı motosiklet, 26 adet silah, 27 adet kesici delici alet ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 81 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.