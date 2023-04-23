Isparta'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni ile başladı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve beraberindeki öğrenciler Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören son buldu. Törene protokol üyeleri, STK başkanları, siyasi parti başkanları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve beraberindeki öğrenciler Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek'i ziyaret etti. Ziyarette Vali Vekili Özgödek makamını Öğretmenler İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ecrin Elif Çetin'e bıraktı. Çocuk Vali Ecrin Elif tüm çocukların bayramını kutlarken kışın daha rahat beden eğitimi dersi yapabilmek için okuluna spor salonu istedi. Bu istek karşısında İl Milli Eğitim Müdürü Baydur, gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Vekili Özgödek çocukların çifte bayramını kutlayarak konuklarına çeşitli hediyeler verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Işıkkent Spor Salonu'nda devam etti. Burada düzenlen kutlama programına Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Hızırbey Ortaokulu'nun halk oyunu gösterisiyle başlayan kutlamalarda, Nazmi Toker Ortaokulu, Kadir Boylu Ortaokulu, Gülcü İlkokulu, Öğretmenler İlkokulu, Özel Doğa Koleji ve Özel Düşünür Koleji öğrencileri birbirinden güzel halk oyunu ve dans gösterilerinin yanı sıra şarkı ve türkülerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar. Gösteriler katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Kutlamaların sonunda sahaya inen Vali Vekili Özgödek ve protokol üyeleri, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri tebrik ettiler.