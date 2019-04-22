Isparta'da 23 Nisan mesajları

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 99. açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu mesajında, “Türk milletinin iradesini ifade eden, bağımsızlık ve ulusal egemenliğimizin ilk adımı ve cumhuriyetimizin temelinin atıldığı 23 Nisan 1920 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile millet egemenliği hayata geçirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi; kurtuluş hareketinin yurt sathına yayılmasını sağlayan büyük uyanışın ve milletimizin kendi azim ve kararlılığına inanarak başlattığı var olma mücadelesinin en önemli adımıdır. Geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız ve umut kaynağımız olan çocuklarımız, zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden, demokrasinin değerlerinden ve geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, ülkemizi daha da ileri seviyelere götüreceklerdir” dedi.

Vali Seymenoğlu mesajında ayrıca, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99' uncu yıldönümünü coşku ile kutlarken, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Ulusal egemenlik, demokrasi ve laiklik kavramları da çocuklarımızın emin ellerinde geleceğe taşınacaktır”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yayımladığı mesajda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününün yıldönümü 23 Nisan, tarihsel ve toplumsal olarak çok derin anlamlar taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin temellerini halkın egemenliği ve demokrasi harcıyla atarak, aydınlık geleceğin kapılarını açmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milleti için bu denli önemli bir günü bayram olarak geleceğin güvencesi olan çocuklarımıza armağan etmesi geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza duyduğu sevgi ve güvenin bir göstergesidir.

Bizlere emanet edilen; ulusal egemenlik, demokrasi ve laiklik kavramları da çocuklarımızın emin ellerinde geleceğe taşınacaktır. Dünyada çocukların kutladığı tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesi ve tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle yarının büyükleri sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMM'nin açılışının 99. yılı coşkusunu yürekten kutluyor ve bu günleri bizlere armağan eden başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.