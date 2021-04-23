İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Isparta’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.


Covid-19 tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören kısıtlı katılımla gerçekleştirildi. Törende İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Öte yandan kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Isparta Belediyesi'nin hazırladığı özel tırın şehir turu atmasıyla devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.