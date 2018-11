Isparta'da 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu mesajında, “Bugün; 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mekteplerinin açılması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenimiz olarak, ülkemizdeki eğitim seferberliğinin öncülüğünü yürütmesi anısına tüm öğretmenlerimize armağan edilen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın sevinci ve coşkusu içindeyiz. Öğretmenler bir ülkenin kaderini belirleyen yol göstericileridir. Kalkınmak, ilerlemek ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak adına, öğretmenlerimiz kendilerine emanet edilen taze beyinlere, milli ve manevi değerlerimizi, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağa uygun bilgi, eğitim ve beceri ile donatan eğitim neferleridir” dedi.

“Bir çivi nasıl bir orduyu kurtarıyorsa, tek bir öğretmen de binlerce yüreğe ışık tutarak bir ülkenin geleceğini aydınlatmakla yükümlüdür”

“Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına emin adımlarla ilerlerken koyduğumuz yenilikçi, barışçı, ilerlemeci tüm hedeflerimize; fedakâr eğitim ordusunun yetiştireceği araştırmacı, sorgulayıcı, özgüven sahibi, üretken, kutsal ve milli değerlerine bağlı ve en önemlisi güzel ahlak sahibi gençlerimizle mümkün olacaktır” diyen Vali Seymenoğlu şöyle devam etti; “İşte, bu sebeple görev ve sorumluluğun bilincinde olan eğitim ordusunun değerli neferleri, belki hepimizden daha fazla yorulmak, daha fazla terlemek zorundadır. Bir çivi nasıl bir orduyu kurtarıyorsa, tek bir öğretmen de binlerce yüreğe ışık tutarak bir ülkenin geleceğini aydınlatmakla yükümlüdür. Onlara bu zorlu görevde ihtiyaç duyacakları desteği sağlamak ise hepimizin görevidir. Bu duygular içerisinde başta Başöğretmen'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlik mertebesine erişmiş, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor; her birimizin yüreğinde iz bırakmış, yolumuza ışık tutmuş şimdilerde istirahate çekilmiş öğretmenlerimize ve ilk günkü heyecanıyla yolumuzu aydınlatmaya devam eden kıymetli öğretmenlerimize sağlık ve mutluluklar diliyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum.”

Günaydın: “Öğretmen; öğrenenle öğretileni buluşturan, öğrenenle öğretilmesi gerekeni kavuşturan bir akıl, görgü ve sorumluluk sahibi kişidir”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, “Türk milletinin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda sürdürülebilir bir gelişmeye kavuşabilmesi için, öncelikle eğitim ve öğretimin kaliteli, bilimsel yöntemlerle yürütülmesi gerekmektedir. Bu da ancak öğretmenlerimizle mümkün olacaktır. Öğretmenlik en başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle öğütleyen, uzak görüşlülüğüyle öneren, bunların yanında geleceği özveriyle hazırlayan bir mesleğin unvanıdır. İnsan dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren öğrenmeye muhtaç ve öğrenme ihtiyacıyla doludur. Bu nedenle öğrenmenin yaşı ve zamanı yoktur sözü hayat boyunca işittiğimiz bir gerçeğin ta kendisidir. Öğretmen; öğrenenle öğretileni buluşturan, öğrenenle öğretilmesi gerekeni kavuşturan bir akıl, görgü ve sorumluluk sahibi kişidir. Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek, geride kalacak, bu yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir” ifadelerini kullandı.

“Her zaman onların emrindeyiz”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın mesajının devamında, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' veciz sözü tüm hakikati gözler önüne sermektedir. Vatanımızın bağımsızlığına kast edenlere karşı öğretmenlerimize, büyük görevler düşmektedir. İnancım şudur ki; Türk milletinin içinde bulunduğu durumun bir kader olmadığını en iyi şekilde gösterecek olan da milli düşüncenin yılmaz savunucuları öğretmenlerimizdir. Umudumuz Türk gençliğinde, asli görev ise; ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetiştirecek olan öğretmenlerimizdedir. Öğretmenlerimizin içinde bulunduğu maddi sorunlar, eğitim ve öğretimin araç, gereç eksikliğiyle; fiziki imkânsızlığın en iyi biçimde çözüme kavuşturulması en büyük istek ve temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Isparta'mız ve ülkemizin her köşesinde azim ve sabırla görev yapan saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete intikal edenlerle beraber terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehit öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, görevlerini yapmış olmanın huzuruyla emeklilik günlerini geçiren öğretmenlerimize hürmetlerimle birlikte uzun bir ömür temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin fedakar öğretmenleri her zaman kalbimizde yaşayacak, anıları yüreklerimizde tütecektir. Tüm öğretmenlerimizin bu özel ve anlam yüklü gününü kutlar, her zaman onların emrinde olduğumuzu beyan eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

Zabun: “Genç ve dinamik nüfusu işleyecek, cevherleri bulup ortaya çıkaracak ve ülke hizmetine sunacak kişiler öğretmenlerdir”

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun da yayımladığı mesajında şunları söyledi; “Öğretmenler çocuklarımızı, yani geleceğimizi emanet ettiğimiz, her şartta ve her koşulda insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan, gerekirse bu yolda canını ortaya koyan, bilimin ve aydınlık düşüncenin mimarlarıdır. Öğretmenlerimiz her şeyin en iyisini en güzelini hak etmektedir. Bu günün yöneticileri olarak ne yaparsak yapalım, sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfusu işleyecek, cevherleri bulup ortaya çıkaracak ve ülke hizmetine sunacak kişiler öğretmenlerdir. Çünkü bir milleti çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak tek bir meslek vardır, o da öğretmenliktir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ‘' Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir."

Zabun, "Öğretmenden, eğiticiden yoksun millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır' sözüyle de öğretmenlerimizin Türkiye'nin çağdaşlaşmasındaki önemi açıkça ortaya koymaktadır. Her çocuk, yetişen her nesil öğretmenlerimizin sevgi ve irfan yüklü kollarında olgunlaşmakta ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.