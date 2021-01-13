Isparta'da 25 bin 400 dekar tarım alanı suyla buluşacak

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları devam eden Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajı'nın tamamlanmasıyla 25 bin 400 dekar tarım alanının suyla buluşması ve ülke ekonomisine yıllık 28 milyon lira tarımsal üretim geliri artışı sağlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Isparta'nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın işletmeye açılması ile ilçe merkezi, Gökkonak köyü, Gölyaka ve Kurucuova mahallerine ait 25 bin 400 dekar tarım arazisinin basınçlı borulu sistem ve modern sulama yöntemleri ile sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Baraj gövde kazıları, dipsavak, cebri boru, enjeksiyon ve gövde dolgu imalatlarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajı'nda toplulaştırma çalışmaları tapu ve kadastro Genel Müdürlüğüne tapu tescil işlemleri için gönderilmiş olup 2021 yılı içinde tapular arazi sahiplerine dağıtılacaktır. Barajda 2021 yılı içinde ön yüz beton imalatına başlanacak olup, su tutulması planlanmaktadır. Temelden yüksekliği 61,00 metre ve su depolama kapasitesi 5,32 milyon m3 olan Isparta Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajının tamamlanması ile 25 bin 400 dekar tarım arazisi suyla buluşacak ve 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 28 milyon TL tarımsal üretim geliri artışı sağlanmış olacak; 32 bin dekar arazinin toplulaştırması yapılmış olacaktır” dedi.