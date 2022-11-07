Isparta'da 25 şok uygulamada 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta'da Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamalarda, bin 13 şahıs sorgulanırken, 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından 24- 30 Ekim tarihleri arasında asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan 25 şok uygulamada bin 13 şahıs sorgulandı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 4 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.